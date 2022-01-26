Москва, 26 января, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала сосредоточить межпарламентские контакты вокруг развенчивания мифов и фейков о России, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

Дарья Драй, ИА REGNUM Валентина Матвиенко

«Парламентские контакты должны быть сосредоточены на укрепление института парламентской дипломатии, на продвижении объединительной позитивной повестки, разъяснении реальной позиции в том числе и по вопросам европейской мировой безопасности, и конечно же, нужно активно бороться, развенчивать те мифы и фейки, которые сегодня распространяются о нашей стране», — сказала Матвиенко.

Она поручила вице-спикеру Совфеда Константину Косачёву координировать работу профильной комиссии палаты парламента в этой сфере.

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