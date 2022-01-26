София, , 10:28 — REGNUM Народное собрание (парламент) Болгарии соберется 26 января на внеочередное заседание, посвященное проблемам взаимоотношений Украины и Российской Федерации, а также путям преодоления кризиса в Донбассе. Об этом 26 января сообщает БНР.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, в ходе мероприятия будут заслушаны доклады премьер-министра страны Кирила Петкова, министра обороны Болгарии Стефана Янева и главы болгарского МИД Теодоры Генчовской. Как ожидается, министры и парламентарии выработают единое мнение относительно позиции Софии по прекращение конфликта на юго-востоке Украины.

Отдельной темой встречи в зале заседаний НС Болгарии станет вопрос размещения на болгарской территории дополнительных сил НАТО и войск Пентагона, у также укрепления восточных границ Североатлантического альянса. Предполагается, что соответствующее коммюнике указанной встречи будет обнародовано 27 января.

Ранее Болгария объявила о намерении расширить участие Софии в решение геополитических проблем.