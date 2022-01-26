Нур-Султан, , 10:26 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в первом в истории саммите «Центральная Азия — Индия», проведение которого намечено на 27 января. Об этом 26 января сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Касым-Жомарт Токаев Kremlin.ru

«Мероприятие, инициированное премьер-министром Индии Нарендрой Моди, состоится в онлайн-формате», — добавил Уали.

Он сообщил, что лидеры государств обсудят перспективы укрепления и расширения сотрудничества в различных сферах между странами Центральной Азии и Индией. По итогам саммита планируется принятие декларации.

Отметим, что это первый саммит на высшем уровне в рамках диалога «Индия — Центральная Азия». В заседании также примут участие президенты Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Напомним, в 2022 году исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Индией и странами Центральной Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января президент Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференцсвязи принял участие в саммите глав государств «Центральная Азия — Китай», приуроченном к 30-летию установления дипломатических отношений между странами Центральной Азии и Китаем. Большое внимание в выступлении главы государства было уделено поиску новых решений и механизмов для раскрытия огромного потенциала Центральной Азии.