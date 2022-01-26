Симферополь, 26 января, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Первый иск к Украине с требованием возмещения ущерба, нанесенного водной блокадой Крымского полуострова, будет подан в Арбитражный суд Республики Крым до конца февраля.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Мы сейчас заканчиваем подготовку иска для передачи в Арбитражный суд Республики Крым о признании ущерба. Завершаем работу над материалами, которые будут представлены в суд. Я думаю, что первые иски будут поданы в конце февраля», — сообщил ТАСС первый заместитель председателя Госсовета Республики Крым Ефим Фикс.

Данные иски, уточнил Фикс, касаются только водной блокады. Истцами выступят министерство экологии и природных ресурсов, министерство сельского хозяйства, министерство курортов и туризма, госкомитет по водному хозяйству и ещё три региональных ведомства.

На данный момент сумма ущерба, причиненного Крыму украинской водной блокадой, оценивается в 1,45 трлн рублей, но сумма может быть откорректирована.

В Госсовете уточнили, что позже планируется направить иски к Украине о взыскании ущерба из-за энергетической блокады, а также — по продовольственной, транспортной и банковской блокадам.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2014 года Украина перекрыла поступление воды по Северо-Крымскому каналу на Крымский полуостров, с ноября 2015 года Украина полностью отключила Крым от поставок электроэнергии. В 2021 году СКР возбудил уголовное дело по факту водной блокады Крыма.