Курган, , 10:25 — REGNUM В Кургане будут судить пенсионера за сексуальное насилие над малолетним ребёнком. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

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Следствие установило, что в 2021 году обвиняемый, находясь на даче, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней соседской девочки. Его задержали и заключили под стражу.

По факту было возбуждено уголовное дело по п."б» ч.4 ст.132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). В скором времени дело по существу рассмотрит суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жительница Югры сообщила в правоохранительные органы о домогательствах взрослого мужчины к её 10-летней дочери на одной из турбаз региона.

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