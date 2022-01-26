Грозный, 26 января, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров не планирует свою карьеру где бы то ни было, кроме Чечни. Он не собирается занимать должности в федеральных органах власти и становиться президентом России. Так прокомментировал чеченский лидер заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что согласно Конституции РФ все граждане России, в том числе и Рамзан Кадыров, могут выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах.

Chechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

«Говорил всегда и повторяю, что не вижу себя на федеральных должностях ни в каком качестве — ни в качестве президента, ни в качестве министра и т. д. Мое место здесь, в Чеченской Республике, и отсюда я никуда не уйду!» — написал 26 января чеченский лидер в своем Telegram-канале.

Рамзан Кадыров и ранее высказывался на тему своего будущего в плане карьеры. Так, в 2019 году, комментируя слухи о своем возможном назначении вице-премьером РФ или полпредом президента РФ в СКФО, Кадыров заявил, что он является «слугой Аллаха и своего народа», и «выше этих должностей кресел для него не существует». Он никогда не будет работать нигде, кроме Чечни, заверил чеченский лидер.

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