Париж, 26 января, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Франция провела «углубленные консультации» со своими европейскими партнерами, участвующими в оперативной группе «Такуба» в районе трёх границ (Мали, Нигер, Буркина-Фасо), сообщает Le Figaro.

TREEAID Мали

Министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли заявила, что Мали нарушает свои обязательства, а количество провокаций растёт.

Министр воспользовалась возможностью, чтобы заявить о своей солидарности с партнерами. По словам Флоренс Парли, развертывание сил в Мали осуществляется на законных основаниях.

Как сообщало ИА REGNUM, Французская Полинезия отправит продовольствие, воду и одежду на острова Тонга, пострадавшие из-за извержения вулкана.