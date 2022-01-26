Чебоксары, , 10:22 — REGNUM Идея об укрупнении регионов, в том числе под видом агломерации, «витает в верхах властных коридоров» уже несколько лет. И перманентно появляющиеся подобные предложения — желание «прозондировать почву и прощупать», насколько регионы созрели для этого. Вариант с созданием макрорегионов может быть использован, в частности, для того, чтобы ослабить влияние национальных элит в республиках и укрепить федеральную власть. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат Госсовета Чувашии Владислав Солдатов (СР — «Патриоты России» — «За правду»).

Владислав Солдатов ИА REGNUM

Комментируя предложение главы руководителя Счётной палаты Алексея Кудрина о создании в противовес Москве агломерации в Поволжье, депутат напомнил, что тема «различного рода укрупнений и объединений регионов» поднимается несколько лет.

«С такой идеей выступают то одни высокие лица, то другие. Идея витает в верхах, на мой взгляд, на самом высоком уровне. Но из-за того, что пока не знают, как правильно подобраться к этому вопросу, то пытаются такими методами прощупать, прозондировать почву, особенно в национальных республиках. И делать выводы, исходя из реакции», — полагает Владислав Солдатов.

Парламентарий также напомнил, что в России уже проходили этот цикл.

«Как историк напомню, что в Российской империи были губернии — в частности, Казанская, Нижегородская, Симбирская в Поволжье. И в их составе были расчленены нынешние территории современных национальных республик. После революции на развалинах царской империи для поддержки и в угоду национальной элиты начали создавать автономии, что на тот момент было правильным решением и помогло укрепить новую власть. Что касается современной истории, то сейчас могут быть опасения у федеральной власти из-за влияния национальных элит. И вероятно, идея с укрупнением регионов или созданием агломераций рассматривается как вариант действия на перспективу, упреждения некоторых нюансов, в том числе сдерживания роста влияния национальных элит», — считает депутат Госсовета Чувашии.

Владислав Солдатов высказал мнение, что данный вопрос в любом случае «быстро не решается, для этого нужно созреть».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Счётной палаты России Алексей Кудрин на стратегической сессии по вопросам развития агломераций заявил, что в стране нужно создавать крупные агломерации, которые могли бы конкурировать с Москвой. Он считает, что в Поволжье центром такой агломерации может стать Татария. Глава Татарии Рустам Минниханов поддержал идею, назвав её «очень правильной».

Ранее в СМИ и телеграм-каналах высказывалось мнение, что в Поволжскую агломерацию могут быть включены Татария, Башкирия, Удмуртия, Чувашия, а также Нижегородская, Самарская и Ульяновская области.

Читайте ранее в этом сюжете: В идее Кудрина о суперагломерации в Поволжье — «этнократические риски»