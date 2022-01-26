Создание агломерации в Поволжье ослабит национальные элиты – мнение
Чебоксары, 26 января, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Идея об укрупнении регионов, в том числе под видом агломерации, «витает в верхах властных коридоров» уже несколько лет. И перманентно появляющиеся подобные предложения — желание «прозондировать почву и прощупать», насколько регионы созрели для этого. Вариант с созданием макрорегионов может быть использован, в частности, для того, чтобы ослабить влияние национальных элит в республиках и укрепить федеральную власть. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат Госсовета Чувашии Владислав Солдатов (СР — «Патриоты России» — «За правду»).
Комментируя предложение главы руководителя Счётной палаты Алексея Кудрина о создании в противовес Москве агломерации в Поволжье, депутат напомнил, что тема «различного рода укрупнений и объединений регионов» поднимается несколько лет.
Парламентарий также напомнил, что в России уже проходили этот цикл.
Владислав Солдатов высказал мнение, что данный вопрос в любом случае «быстро не решается, для этого нужно созреть».
Как сообщало ИА REGNUM, глава Счётной палаты России Алексей Кудрин на стратегической сессии по вопросам развития агломераций заявил, что в стране нужно создавать крупные агломерации, которые могли бы конкурировать с Москвой. Он считает, что в Поволжье центром такой агломерации может стать Татария. Глава Татарии Рустам Минниханов поддержал идею, назвав её «очень правильной».
Ранее в СМИ и телеграм-каналах высказывалось мнение, что в Поволжскую агломерацию могут быть включены Татария, Башкирия, Удмуртия, Чувашия, а также Нижегородская, Самарская и Ульяновская области.