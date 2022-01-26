Пенза, 26 января, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Многочисленные нарушения при организации очистки Пензы от снега выявили в ходе прокурорских проверок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сугробы на пути

По данным ведомства, в Пензе управляющие компании не соблюдали нормативные сроки по уборке снега, в нескольких случаях отмечается полное бездействие по благоустройству придомовых территорий. Руководителям 13 управляющих компаний Октябрьского района Пензы внесены представления.

В Ленинском районе города бездействовали 12 компаний. На 20-и улицах Железнодорожного района Пензы также выявлено ненадлежащее содержание улично-дорожной сети. Прокуратура выявила многочисленные факты наличия снежных валов на пешеходных переходах и возле остановок городского общественного транспорта. Руководству «Пензадормост» внесено представление. Также акты прокурорского реагирования направлены главе администрации города Пензы.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко неудовлетворен состоянием большинства внутридворовых территорий в Пензе и считает недостаточной — работу многих управляющих компаний.

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