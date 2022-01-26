Сеул, , 10:22 — REGNUM Кандидат в президенты от основной оппозиционной партии «Сила народа», бывший генеральный прокурор страны Юн Сок Ёль продолжает опережать по популярности кандидата от правящей Демократической партии «Тобуро», экс-губернатора провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мёна. Об сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Realmeter.

Юн Сок Ёль Spo.go.kr

Согласно результатам опроса, проведенного 24 по 25 января среди 1018 человек, за Юн Сок Ёля готовы проголосовать 44,7% респондентов, а за Ли Чжэ Мёна — 35,6%.

По сравнению с прошлой неделей Юн Сок Ёль прибавил 5,5% голосов, а Ли Чжэ Мён, напротив, потерял 1,3%.

За ними следуют кандидат от оппозиционной Народной партии Ан Чхоль Су (9,8%) и кандидат от партии Справедливости Сим Сан Чжон (3,9%).