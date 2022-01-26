Ижевск, , 10:21 — REGNUM В Ижевске создано МКУ (муниципальное казенное учреждение) «Центр цифровых компетенций». Соответствующее постановление подписал глава города Олег Бекмеметьев.

Платная парковка в Петербурге Gov.spb.ru

Организация займется реализацией проекта «Единое парковочное пространство». В обязанности нового МКУ войдет эксплуатация оборудования и программного обеспечения, обустройство, техническое оснащение, обслуживание платных парковок, разработка схем их размещения.

Также компания будет курировать другие проекты в области цифровой трансформации. В частности, сейчас ведется работа по организации Городского контакт-центра по обработке обращений жителей, сервиса электронного голосования собственников жилья, системы электронных платежей ГорПлат.

ИА REGNUM напоминает, проект «Единое парковочное пространство» предполагает создание сети платных парковок в Ижевске. На первом этапе в центральном городском квадрате планируется открыть 1,5 тыс. платных машино-мест. Площадки будут оборудованы системами фото‑ и видеофиксации. Полностью проект будет реализован в течение пяти лет.

По ожиданиям властей, это позволит снизить трафик в центральной части города, дать приоритет общественному транспорту, а также минимизировать пробки, возникающие из-за припаркованных вдоль центральных улиц автомобилей.

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