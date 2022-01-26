Санкт-Петербург, 26 января, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области за 2021 год возбуждено почти 500 уголовных дел в отношении мошенников, обманывавших пенсионеров. Больше половины из них раскрыты, задержаны 240 мошенников. Об этом 26 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

Так, за 12 месяцев 2021 года было возбуждено 495 уголовных дел по преступлениям, связанным с совершением мошеннических действий контактным способом в отношении пожилых граждан, среди которых было немало жителей блокадного Ленинграда и ветеранов Великой Отечественной войны. Из них 364 — в отношении жителей Петербурга, а 132 — Ленобласти.

«Больше половины этих преступлений полиции удалось раскрыть. За мошенничества задержано 240 участников преступных групп», — уточнили в полиции.

Как отметили в пресс-службе полиции, можно выделить основные виды контактных мошенничеств, совершаемых в отношении пожилых граждан: под видом близких родственников, попавших в трудную жизненную ситуацию, для разрешения которых требуется крупная сумма денег (ДТП, срочная операция и т.д.).

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Под видом социальных, коммунальных работников (установка окон, газоанализаторов, продажа фильтров для воды, средств пожаротушения, тревожных кнопок и т.д.). Под предлогом проведения ремонтных работ, а также проведение их по завышенной стоимости. Под предлогом снятия порчи, продажи мёда, постельного белья (представителями кочевого народа). Под предлогом продажи БАДов под видом лекарственных средств, а также получения компенсаций за ранее приобретенные БАДы. Мошеннические действия, направленные на завладение правом собственности на квартиру.

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«Раскрытие преступлений в отношении пожилых людей стоит на особом контроле у руководства ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По каждому такому преступлению к расследованию привлекаются оперативники специализированных отделов Управления уголовного розыска», — подвернули в Главке.