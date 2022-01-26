Казань, 26 января, 2022, 10:18 — ИА Регнум. ГКУ «Главное управление инженерных сетей Республики Татарстан» 15 февраля 2022 года планирует выбрать подрядчика, который построит систему водоснабжения с водозаборным узлом для города Нурлата. Стартует тендер с начальной ценой 949 096 660,03 рубля, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Оплачивать контракт планируют средствами федерального и республиканского бюджетов. Завершить работы в Чулпановском сельском поселении исполнитель должен будет до 31 декабря 2024 года.

Проектом предусмотрены четыре водозаборные скважины, насосные станции, резервуары чистой воды, станция водоподготовки, сооружение обработки промывных вод, водопроводная сеть протяженностью 56 781 м, а также здание водоподготовки.

Напомним, ранее в Омской области был объявлен аукцион на 4,3 млрд рублей, в рамках которого будет выбран подрядчик для реализации первого этапа строительства Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш. Достроить объект, начатый в 2011 году, планируется к апрелю 2024 года.