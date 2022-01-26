Санта-Моника, США, , 10:17 — REGNUM Следующие три игры из серии Call of Duty выйдут на консолях PlayStation. Об этом 26 января пишет Джейсон Шрайер в новом отчёте Bloomberg.

Call of Duty: Warzone Calloduty.com

Речь идёт о новой части Modern Warfare, новой версии Call of Duty: Warzone и неанонсированной игре, разработкой которой занимается Treyarch. Все эти проекты выйдут как на PlayStation, так и на Xbox.

Напомним, что после приобретения Activision Blizzard компанией Microsoft фанаты Call of Duty опасались, что их любимая франшиза перестанет выходить на консолях PlayStation. Однако глава Xbox Фил Спенсер развеял их опасения и уточнил, что будет придерживаться всех ранее заключённых соглашений и договорённостей.

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