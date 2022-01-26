Хабаровск, 26 января, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В Хабаровском крае по нацпроекту отремонтируют 27 аварийных мостов — 668 погонных метров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 января в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Хабаровского края Строительство дороги в Хабаровском крае

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Из федерального бюджета на ремонты мостовых переходов выделено более 590 млн рублей.⠀

Работы запланированы в девяти районах: Комсомольском, Ульчском, Николаевском, Солнечном, Аяно-Майском, Бикинском, Охотском, им. Лазо и им. Полины Осипенко. Самый масштабный ремонт развернется на автодороге «Селихино — Николаевск-на-Амуре».

В целом в рамках проекта до 2025 года в регионе планируется восстановить 164 моста и построить один путепровод на общую сумму 3,7 млрд рублей.

В 2021 году было отремонтировано семь самых ветхих мостов.

Как сообщало ИА REGNUM, на ремонт автомобильных дорог и мостов Приморью из федерального бюджета дополнительно выделено 1,2 млрд рублей.