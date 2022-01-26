Рязань, 26 января, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Тела 17-летней девушки и её 23-летнего знакомого обнаружены 25 января в салоне автомобиля в одном из гаражей на улице Костычева в Рязани, сообщили 26 января в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Pixabay.com Гараж

Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти потерпевших. По предварительным данным, молодые люди погибли от отравления выхлопными газами транспортного средства.

По факту смерти двух человек проводится доследственная проверка.