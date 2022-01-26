Самара, , 10:17 — REGNUM Увеличить пассажиропоток на 30% может новая станция метро «Театральная» в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Метро Дарья Антонова © ИА REGNUM

Вопросы строительства новой станции метро в Самаре были рассмотрены на совещании в правительстве региона.

«Реализуем давнюю мечту, давний замысел, завершая первую ветку в столице нашего региона. Некоторые станции метро строились годами и даже десятилетиями. У нас сроки очень жесткие: перед нами стоит задача уже в начале 2024 года ввести объект в эксплуатацию», — приводит пресс-служба слова главы области Дмитрия Азарова.

Сообщается, что в области уже имеется опыт реализации масштабных проектов в сжатые сроки. Так, на 1,5 года раньше был возведен мостовой переход через реку Сок, досрочно был завершен второй этап возведения мостового перехода через реку Самару, на год раньше срока был построен Дворец спорта, активно идут работы на развязке улиц Советской Армии и Ново-Садовой.

Азаров отметил, что подход на опережение необходимо применить и при строительстве новой станции метро.

Глава региона также поручил предусмотреть компенсирующие мероприятия для обеспечения комфорта жителей, предпринять дополнительные усилия по организации наземного транспорта в ходе строительства.

«Стройка значительная, затрагивающая структуру городского округа Самара, нескольких районов. Стройка, которая, конечно, будет создавать неудобства для жителей, и компенсирующие мероприятия здесь должны быть хорошо продуманы и реализованы», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Согласно оценкам экспертов, новая станция метро может увеличить пассажиропоток на 30%. Она свяжет «индустриальное сердце» Самары с историческим центром города, при этом время в пути будет сокращено до 15−20 минут. Также новая станция повысит доступность объектов отдыха и культуры, образовательных учреждений для жителей отдаленных районов города.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что данный проект получил поддержку Правительства России. Для его реализации Самарской области был одобрен инфраструктурный бюджетный кредит в объеме около 10,4 млрд рублей.