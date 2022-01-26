Москва, , 10:14 — REGNUM Не прекращаются попытки дестабилизировать ситуацию в приграничных с Россией государствах, киевский режим планирует провокации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 января, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Валентина Матвиенко Council.gov.ru

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«Против России Западом развязана настоящая информационная война. Из эпохи информации мир перешел в эпоху дезинформации», — отметила Матвиенко.

Зашкаливает истерия западных стран по обвинению России в агрессии, отметила сенатор.

«За этим туманом лжи и обмана идет активное военное освоение Украины. Поставка наступательных в том числе летального вооружения вместо выполнения Минских соглашений», — сказала спикер Совфеда.