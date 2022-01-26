Ростов-на-Дону, 26 января, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Причиной кадрового дефицита на автотранспортных предприятиях Ростова-на-Дону является низкий уровень заработной платы. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Алексей Колчин ИА REGNUM Водитель автобуса в маске, Екатеринбург

«Транспортные компании ссылаются на нехватку водителей. Однако, если в муниципальных компаниях заработная плата водителей достигает 50 тысяч, то частные предприятия показывают зарплату в 20 [тысяч]. Поставил задачу разобраться с данным вопросом, так как при таком уровне зарплат проблему с дефицитом водителей не решить», — написал Логвиненко в Instagram.

ИА REGNUM сообщало, что в период новогодних выходных на маршруты выходило только около 55% единиц подвижного состава. Основной причиной такого низкого показателя был назван дефицит водителей.