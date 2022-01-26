Канберра, , 10:11 — REGNUM Власти Австралии готовы поставлять сжиженный газ в европейские страны, если они ощутят нехватку российского топлива. Об этом 26 января заявил федеральный министр природных и водных ресурсов страны Кит Питт.

СПГ-танкер Иван Шилов © ИА REGNUM

«Австралия готова оказать помощь в ответ на любой запрос о поставках СПГ, который поступит от европейских стран при нехватке газа из России», — сказал он в интервью газете Australian.

Он добавил, что австралийские экспортеры сжиженного газа являются ведущими мировыми компаниями и надежными поставщиками, которые способны поставлять энергию по всему миру.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), поставки газа с СПГ-терминалов (СПГ — сжиженный природный газ) в газотранспортную систему Европы ведутся рекордными темпами.

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