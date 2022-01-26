Чита, 26 января, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Власти Забайкалья обнародовали данные оперативного мониторинга ситуации по проблеме выхода грунтовых вод. Как сообщает 26 января пресс-служба правительства региона, сказываются последствия летних наводнений.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наводнение

По словам вице-премьера правительства региона Алексея Кошелева, ситуация в крае стабилизируется, чему поспособствовали январские морозы, самыми сложными районами остаются Сретенский и Чернышевский районы.

«Техника и люди работают, боремся с защитой населения и домов, там, где не можем спасти жилье, перевозим к родственникам и знакомым. При этом, люди, которые попали под паводки, получают все социальные выплаты в соответствии с порядком. На КЧС мы проверили, произведены ли выплаты и наличие сил и средств, которые справляются с погодными явлениями в этих районах», — сказал вице-премьер.

Он уточнил, что причиной выхода грунтовых вод стали летние паводки.

«Там, где тепло, например, это подполья домов, вода выходит наружу и начинает там бить. Сложность заключается в том, что верхнюю воду видно и понятно, где речка будет разливаться, а место выхода подземной предсказать невозможно. Это, действительно сложная история, но поскольку объемы небольшие, решать эти проблемы проще, чем бороться с наводнением», — добавил Алексей Кошелев.

По итогам заседания комиссии, рекомендовано руководителям органов местного самоуправления на территориях, где произошли наледные явления, продолжить привлечение сил и средств на проведение аварийно-восстановительных, обследований объектов дорожной инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, режим ЧС введен в 11 муниципальных образованиях Забайкальского края из-за выхода грунтовых вод, вызванного переувлажнённостью почвы обильными летними осадками.

Читайте также: Зимнее наводнение в Забайкалье: подтоплены 11 муниципалитетов