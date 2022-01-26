Москва, , 10:11 — REGNUM В текущем году с космодрома Байконур на ракете-носителе «Союз-2» будут запущены в космос четыре японских спутника зондирования Земли. Об этом 26 января сообщает пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос».

Старт ракеты-носителя Союз-2 Roscosmos.ru

"Японская компания Axelspace Corporation подписала контракт с компанией «Главкосмос Пусковые услуги» (дочернее предприятие «Главкосмоса», входит в госкорпорацию «Роскосмос») на запуск четырех космических аппаратов GRUS. Они будут запущены на российской ракете-носителе «Союз-2» с космодрома Байконур в 2022 году», — говорится в сообщении.

Также указывается, что названные японские космические аппараты пополнят группировку AxelGlobe, в составе который на данный момент насчитывается пять спутников. При этом отмечается, что японские спутники GRUS меньше обычных космических аппаратов для зондирования Земли, однако могут делать высококачественные снимки с разрешением 2,5 м.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, по данным Национального космического управления Китая, многорежимный спутник «Гаофэнь» высокого разрешения завершил испытания на орбите и вступил в период эксплуатации.