Новоорск, Оренбургская область, , 10:09 — REGNUM В Новоорском районе Оренбургской области сгорел автомобиль скорой помощи. ДТП произошло на 50-м километре трассы Орск — Домбаровка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сгоревший автомобиль скорой помощи Пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области

По данным ведомства, экипаж автомобиля скорой помощи марки «Газель» обнаружил, что из-под капота транспортного средства идёт едкий дым. Автомобиль остановили, после чего он вспыхнул. К тушению привлекали два пожарных боевых расчета. Пострадавших и погибших нет.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве Оренбуржья, автомобиль следовал по вызову на место ДТП. Транспортное средство перед выездом было исправно. Водитель быстро отреагировал на ситуацию. Заметив дым из-под капота машины, он остановил автомобиль, из салона успели вынести все оборудование. На вызов по ДТП отправили другую бригаду скорой помощи.