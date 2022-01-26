Москва, 26 января, 2022, 10:09 — ИА Регнум. В Москвепрошел финал проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Финалисты проекта проходили конкурсные испытания в формате онлайн. Специально для них была создана реальность на платформе «Minecraft», в которой финалисты работали над своими кейсами и встречались с наставниками и партнерами. Победителями «ТопБЛОГ» стали 26 участников в составе проектных групп и команды наставника.

АНО «Россия — страна возможностей» ТопБЛОГ

«ТопБЛОГ» — это образовательный проект, где ведущие блогеры и эксперты обучают всех желающих, как развивать личные аккаунты и делать интересный и яркий контент для своих соцсетей. В финал проекта вышли 170 блогеров из 38 регионов страны — от Калининграда до Камчатки.

«Поздравляю с финалом самого необычного конкурса платформы «Россия — страна возможностей» — «ТопБЛОГ». Спасибо всем тем, без кого этот проект бы не состоялся — нашим наставникам, партнерам, экспертам, команде Москвы, поддерживающей проект, а также большой команде проекта «ТопБЛОГ». Отдельные слова благодарности участникам конкурса, вы сделали этот проект, вы — настоящие герои, — обратился к конкурсантам в рамках прямого эфира генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, — Формат финала в силу эпидемиологической обстановки изменился в последний момент, но настоящие блогеры быстро отреагировали на внешние изменения и прекрасно справились со всеми, возложенными на них задачами. Поздравляю всех победителей с заслуженными наградами. А финалистов, кто сегодня не победил, я уверен, все победы ждут впереди, желаю успехов всем вам. Помните, что Россия — страна возможностей».

Победителями проекта «ТопБЛОГ» по итогам решения кейса компании «Слетать.ру» стали Егор Балев (Калининец, Московская область) и Виктория Боковая (Москва), наставником которых выступил блогер TOSHAYO. В группу победителей по кейсу группы компаний «Просвещение» вошли: Дмитрий Попов (Уфа) и Евгений Пятначев (Симферополь), наставник проектной группы — блогер Алексей Жирухин. Представители команды Елены Летучей одержали победу в решении кейса компании ZASPORT, победителями проекта «ТопБЛОГ» стали: Юлия Бондарева (Москва), Наталья Курганкина (Москва) и Виктория Введенская (Иваново). Кейс Министерства просвещения РФ принес победу команде блогера Рузанны Айрапетян в составе Елизаветы Абрамовой (Санкт-Петербург), Натальи Волковой (Санкт-Петербург), Юлии Захаркиной (Минеральные Воды), Геннадия Старунова (Москва) и Галины Поляковой (Москва). Победителем по итогам выполнения специального кейса ВКонтакте стали Екатерина Данник (Москва) и Екатерина Григорьева (Санкт-Петербург). Кейс Министерства спорта РФ принес победу Дмитрию Чешеву (Москва) и его наставнику, блогеру Юлии Дубининой.

Блогер, получивший популярность в рамках проекта «ТопБЛОГ», на данный момент самый популярный учитель ОБЖ в стране Геннадий Старунов поделился своими впечатлениями: «Проект «ТопБЛОГ» реализуют люди с горящими глазами, готовые помочь и дать совет, и я хочу сказать большое спасибо команде организаторов и наставников. Проект действительно дал свои плоды для тех, кто старался, перенимал опыт и знания и внедрял всю информацию в свои социальные сети. Я, безусловно, рад победе и благодарю свою командную группу и наставника за эффективную работу. Меня переполняют эмоции!».

Проведение «Блог-уикенда» — финала проекта «ТопБЛОГ» поддержал Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы. Торжественная церемония награждения состоялась в рамках празднования Дня Российского студенчества в Москве.

«Нам очень приятно, что коллаборация Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы и платформы «Россия — страна возможностей» позволила проводить финал первого сезона проекта «ТопБЛОГ» в рамках празднования Дня студенчества в столице. Для нас проект «ТопБЛОГ» — это реально первый проект, где именно блогеры говорят о Москве и о самых важных и интересных темах молодежной среды. Мы рады поддерживать молодежь в их творческих начинаниях и это здорово, что, объединяя усилия наших организаций, мы получаем блестящие результаты», — отметила Председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Также, финалисты реализовали марафон полезных действий «Молодежь Москвы» при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы. Участники запустили серию онлайн-акций, привлекая внимание к социально значимым вопросам.

Победу в Марафоне полезных действий «Молодежь Москвы» одержала команда актрисы, блогеры Наталии Медведевой. Победителями стали: Георгий Аветисов (Краснодар), Артём Аветисян (Петропавловск-Камчатский), Юлия Борисенко (Москва), Кристина Гавриченко (Москва), Анастасия Князева (Москва), Анастасия Кулишова (Краснодар), Дарья Новицкая (Краснодар), Анна Садасюк (Москва), Екатерина Формальнова (Калиниград)и Ирина Фурсенко (Симферополь).Ребята представили проект «Моя улыбка онлайн!». Команда призвала желающих делиться фотографиями с улыбками в социальных сетях и не бояться демонстрировать собственное «Я».

На протяжении четырех дней участники работали со своими наставниками в проектных группах, разрабатывая рекламные прототипы для компаний-партнеров, среди которых: Министерство просвещения РФ и Министерство спорта РФ, Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы и проектный офис «Молодежь Москвы», VK, Группа компаний «Просвещение», компания ZASPORT и компании «Слетать.ру».

Центральным событием «Блог-уикенда» стали гранд-защиты, в ходе которых участники представили свои рекламные продукты большому жюри. Оценку рекламным и информационным продуктам финалистов дали эксперты в области медиа, представители органов власти, коммерческих организаций и социальных сетей.

Имена победителей определили представители партнеров проекта «ТопБЛОГ», среди которых: Заместитель председателя Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Артем Демин, генеральный директор «Русской Медиагруппы» Любовь Маляревская, руководитель PR-департамента компании ZASPORT Екатерина Быкова, директор стратегических проектов ВКонтакте Зера Черешнева, руководитель направления онлайн-продаж «Слетать.ру» Кристина Ковалевич, заместитель директора Департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Министерства просвещения Российской Федерации Мария Муркова, менеджер по работе с государственными организациями компании «Meta» Давид Харебов, научный руководитель Экспертно-аналитического центра «Научно-образовательная политика» Евгений Сженов и директор департамента внешних коммуникаций группы компаний «Просвещение» Елена Петрусёва.

Руководитель АО «Русская медиагруппа» Любовь Маляревская акцентировала внимание участников, что несмотря на результаты конкурса каждый из них смог получить колоссальный опыт и возможности для дальнейшей самореализации: «Спасибо большое участникам! Я понимаю, сколько усилий было приложено и насколько интенсивной была работа. Многие идеи, действительно, достойны особого внимания, и я уверена, что они будут реализованы на больших платформах. Здорово, что проект «ТопБЛОГ» дал не просто возможность для реализации, но и подарил ребятам все механизмы и инструменты для достижения успеха»

Обратную связь после гранд-защиты обозначилнаучный руководитель Экспертно-аналитического центра «Научно-образовательная политика» Евгений Сженов.

«Благодаря уникальному формату финала мы смогли получить единство коммуникации как личной, так и через Интернет. Участникам удалось взять максимум от наставников и друг от друга, несмотря на удаленную форму работы. Сегодня мы увидели результаты, и они, безусловно, впечатляют! Уверен, у топблогеров большое будущее», — отметил Евгений Сженов.

VK выступили постановщиками задач по специальным кейсам от компании. Директор стратегических проектов ВКонтакте Зера Черешнева поделилась своими эмоциями от представленных проектов: «Были проекты, которые меня профессионально восхитили и удивили. Хотелось бы, чтобы больше участников показали другой уровень исполнения кейсов, приложили больше усилий — больше времени посвятили подготовке, уделили внимание визуальной части проекта. Я желаю всем продолжать действовать и повышать стандарты для себя самих в первую очередь»

Также в ходе блог-уикенда при поддержке VK были организованы «ТопВстречи» с наставниками проекта «ТопБЛОГ». Директор по развитию музыкальных проектов VK, наставник «ТопБЛОГ» Константин Сидорков в офисе VK провел серию встреч с блогерами с миллионной аудиторией. Самой актуальной информацией из мира социальных сетей поделились MIABOYKA, Настя Рыжик, Наталия Медведева и София Малолетова. Они раскрыли секреты работы алгоритмов социальных сетей, рассказали зрителям трансляции о трендах, а также поделились историями своего профессионального пути в блогерстве. Зрителями трансляции стали свыше полумиллиона человек.

Большинство блогеров, вошедших в финал проекта «ТопБЛОГ», реализуют себя в социальной сети Instagram. Компания Meta на протяжении конкурсных испытаний следила за успехами участников, справедливо оценивала представленные материалы и поддерживала конкурсантов.

«Этот проект стал отличной инициативой по поддержке креаторов и платформой для развития будущих творческих коллабораций, в том числе на платформах Meta. Я бы хотел поблагодарить участников за замечательные проекты. Действительно, команды-победители покорили своим идеями. Все проекты гранд-финалистов имеют хороший потенциал, и я призываю всех участников продолжать учиться и смело создавать новые творческие проекты», — обратился к конкурсантам менеджер по работе с государственными организациями компании «Meta» Давид Харебов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект"ТопБЛОГ» стартовал на платформе «Россия — страна возможностей» в 2020 году. Его участниками стали почти 40 тысяч жителей России в возрасте от 14 до 90 лет. Проект «ТопБЛОГ» реализует образовательную программу, формирующую пул блогеров, создающих качественный социально значимый контент. Конкурсанты работали под руководством опытных наставников и экспертов — популярных российских блогеров.

В феврале 2022 года планируется запуск второго сезона проекта «ТопБЛОГ», в котором участников ожидает еще более насыщенная программа. Увеличится перечень партнеров и блогеров, готовых делиться самой актуальной информацией и передавать накопленный опыт участникам.