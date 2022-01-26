Грозный, , 10:08 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров высказал свое мнение по ситуации на Украине как частное лицо, а не как глава субъекта РФ. Никаких установок на отражение политики России в этом регионе ему не дается свыше. Это всего лишь мнение блогера, каким является Кадыров, сообщил он 26 января в соцсети.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Друзья, могу же я в соцсетях поговорить с подписчиками о том, какой хочу видеть свою страну или какие внешние угрозы меня беспокоят? Об этом я и рассуждал, делясь своим мнением по теме Украины в прямом эфире с дорогим братом председателем парламента ЧР Магомедом Даудовым. <…> ⠀И это мое заявление как Рамзана Кадырова, а не как главы Чеченской Республики. Об этом я уже не раз упоминал. Никаких установок на озвучивание тех или иных тезисов Кремль мне не дает. Если что-то мне нужно будет сказать как руководителю региона, то так и скажу: «Это говорю я, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров», — написал чеченский лидер в своем Telegram-канале.

По мнению Кадырова, Россия в плане борьбы терроризмом должна защищать свои интересы везде, где этого требуется, чтобы потом «не пришлось отстаивать их на своей же территории».

«Если на Украине не найдется людей, которые могут противостоять Америке, то мы должны им помочь», — считает глава Чечни.

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Напомним, ранее Рамзан Кадыров заявил, что если бы он был президентом России, то «давно бы забрал Украину, отправил войска и навел порядок». В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что основы внешней политики России формулирует президент РФ Владимир Путин.

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