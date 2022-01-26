Вашингтон, , 10:08 — REGNUM Американский актёр Дуэйн «Скала» Джонсон исполнит главную роль в экранизации популярной видеоигры. Об этом 26 января пишет издание Eurogamer.

Дуэйн Джонсон David Shankbone

Джонсон не сообщил названия проекта, но уверил, что это экранизация «одной из самых больших и крутых игр в истории». Автор Eurogamer предполагает, что речь может идти об экранизации God of War.

Напомним, что Дуэйн Джонсон уже дважды снимался в фильмах по видеоиграм. В 2005 году он сыграл одну из главных ролей в экранизации Doom, а в в 2018 году — в экранизации Rampage.

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