Краснодар, 26 января, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Пятые сутки остаётся закрытым Шаумянский перевал в Краснодарском крае. Данные о ситуации на дорогах на утро 26 января опубликовал региональный оперативный штаб.

40.mchs.gov.ru Снегопад

Участок дороги «Майкоп — Туапсе» в районе Шаумянского перевала был закрыт для движения транспорта полностью 22 января, на утро 26 января он остаётся закрытым.

Также затруднено движение в Туапсинском районе на дороге с. Шаумян — х. Терзиян и дороге п. Октябрьский — с. Гунайка Четвертая. Эти участки почищены частично, техника продолжает работать.

В настоящее время на дорогах края продолжаются работы по устранению последствий снегопадов. На участках федеральных автодорог перерывов в движении не наблюдается.