Москва, 26 января, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Правительство Москвы утвердило план работы столичного комплекса городского хозяйства на 2022 год. Основными задачами является благоустройство 56 площадей, улиц, набережных, 66 парков, 2,3 тыс. дворов и 12 тыс. подъездов многоквартирных домов, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работы по благоустройству улиц в центре Москвы

Также в 2022 году планируется провести капитальный ремонт 1,7 тыс. домов, заменить 2,2 тыс. лифтов, установить 184 подъемных платформ для маломобильных граждан и установить 36 тыс. опор освещения.

Кроме того, в планах властей Москвы отремонтировать 254,3 км линий электропередачи, 101 км тепловых сетей, 52,2 км газовых, 108,3 км водопроводных и 45 км канализационных сетей. Будет произведен ремонт 13 центров «Мои документы» и более 60 объектов здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что власти в 2022 году постараются сделать больше «для повышения комфорта жизни москвичей».

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