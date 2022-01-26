Талибы* сообщили о приказе арестовывать всех, кто нарушает порядок
Кабул, 26 января, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Американская газета New York Times спросила генерала Мубина, одного из сотрудников пресс-службы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об исчезнувших женщинах. Первоначально он отказался от беседы на эту тему.
Однако в ходе дальнейшей встречи заявил: «Любой человек, который нарушает порядок, должен быть арестован. Всем силам безопасности приказано арестовывать их».
На прошлой неделе появились сообщения о том, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) похитили в Кабуле Парвану Ибрагимхейль и Таманно Зарьяб Париани, которые участвовали в протестах в Кабуле против ограничений для женщин, и её трех сестер.
Таманно Зарьяб Париани рассказала об этих действиях талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в своем последнем посте в Facebook.
«Я не говорю, что плохо отказаться от принудительных правил, плохо нарушать права других», — написала Таманно генералу Мобину.
Через несколько часов после отправки сообщения боевики ворвались в дом Таманно и похитили её и трех её сестер.
Генерал Мубин является пресс-секретарём штаб-квартиры полиции Кабула.
По прошествии пяти дней нет никакой информации о судьбе этих девушек.
Очевидцы сообщили СМИ, что нападавшими были десять вооружённых мужчин, представившихся сотрудниками разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Министерство внутренних дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ранее отрицало «арест» женщин в своем заявлении.
Подавление протестов женщин в Афганистане вызвало обеспокоенность у правозащитных организаций. Human Rights Watch заявила, что «вызывают беспокойство усилия по подавлению мирных протестов и свободы слова в Афганистане».
Миссия ООН по содействию Афганистану обратилась к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с просьбой предоставить информацию о местонахождении пропавших без вести женщин.
Активисты борьбы за права женщин и организации по защите прав человека также призвали «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предоставить информацию о положении Алии Азизи, начальницы женской тюрьмы в Герате. Её семья утверждает, что не имеет от нее известий со 2 октября 2021 года.
Хизер Барр, помощник директора Human Rights Watch по правам женщин, сказала, что «очень слабая реакция» международного сообщества придала смелости талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
«Это признак того, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хотят полностью остановить протесты», — подчеркнула она.
Вопрос исчезновения двух женщин-активисток был поднят Хода Хамуш, ещё одной участницей протестов из Кабула, на встрече в Осло между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и представителями западных стран, состоявшейся 23 января.