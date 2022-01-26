Москва, 26 января, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В Басманном районе Москвы опечатали «МосКальян», сообщает 26 января оперативный штаб столицы.

Jan Krömer Кальян

Заведение расположено по адресу: Большой Спасоглинищевский переулок, дом 3, корпус 5. Роспотребнадзор выявил грубые нарушения антиковидных мер и указа мэра Москвы.

Отмечается, что кальянная продолжала функционировать в нарушение сохраняющегося запрета на курение кальянов в общественных местах, введенного указом мэра от 25 марта 2020 года. Более того, сотрудники заведения находились на рабочих местах без масок. Были выявлены и нарушения порядка дезинфекции помещений и поверхностей кальянной.

«В связи с выявленными нарушениями помещение кальянной было опечатано. Организации грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда», — рассказали в штабе.