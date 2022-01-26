Бухарест, , 10:06 — REGNUM Столица Румынии Бухарест оказалась на грани беспрецедентного мусорного кризиса, который может привести к крупной региональной экологической катастрофе. Об этом 26 января сообщает румынский телевизионный канал Digi24.

Мусор Дарья Драй © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, на полигонах в окрестностях Бухареста скопилось более 50 тысяч тонн отходов, справиться с утилизацией которых городская администрация не в состоянии.

«Чтобы выйти из сложившейся ситуации, необходимо построить в столичном регионе два крупных очистных и сортировочных предприятия, а также не менее двух мусоросжигательных заводов, — резюмировал руководитель Санитарной службы Даниэл Чаушеску. — Но на это у официального Бухареста нет средств».

Ранее мэрия Бухареста объявила о намерении складировать отходы на полигонах в соседних уездах Кэлэраши, Прахова и Дымбовица. Тем не менее, руководство указанных структур отказало в приеме «бухарестского мусора», ссылаясь на полную загруженность своих мощностей.