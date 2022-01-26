Тбилиси, 26 января, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В Грузии 26 января из-за неблагоприятных условий запретили проезд всех видов транспорта при движении по трассе Мцхета — Степанцминда — Ларс, единственной дороге, которая ведёт от Тбилиси к границе с Россией. Об этом сообщает пресс-служба Департамента автомобильных дорог республики.

«Новости Владикавказа» КПП «Верхний Ларс»

По данным ведомства, на участке Гудаури — Коби запрещён проезд из-за угрозы схода лавины. На участке Млета — Гудаури движение транспорта разрешено, но с ограничениями. Машины там должны ехать только по лавинозащитным тоннелям и без остановок. За этим будут следить сотрудники патрульной полиции.

Стоит отметить, что в Грузии в 2021 году началось строительство новой трассы от Тбилиси к границе с Россией. По проекту она будет короче, а также обойдет участки, по которым опасно проезжать зимой.