Вашингтон, , 10:02 — REGNUM Новый трейлер фантастического сериала по игре Halo покажут уже 30 января 2022 года. Об этом 26 января сообщается на официальной странице сервиса Paramount Plus в Twitter.

Halo Infinite Скриншот из игры Halo Infinite

https://twitter.com/paramountplus/status/1486104092090847232

Премьера трейлера состоится во время перерыва между таймами чемпионата NFL AFC Championship. Ролик покажут и Paramount Plus, и CBS.

Напомним, что Halo — это сериальная экранизация популярного научно-фантастического шутера о войне людей и религиозного альянса разных инопланетных народов. Ожидается, что шоу выйдет уже в 2022 году.

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