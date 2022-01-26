Бухарест, , 10:02 — REGNUM В рамках начавшейся 26 января программы вакцинации от COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет в Румынии открылись около 200 специальных медицинских пунктов по всей стране. Об этом 26 января сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Вакцинация NIAID

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Согласно официальной информации, процедура предусматривает предварительную запись ребенка на прививку и заполнение его родителями (опекунами) документа, разрешающего проведение вакцинации. Предполагается, что в течение ближайших нескольких дней иммунизацией будут охвачены до 40 000 детей в различных регионах Румынии.

Ранее Национальный комитет координации антивирусных мер Румынии отчитался в доставке из США и ряда стран ЕС 114 000 доз вакцины Pfizer BioNTech. Препараты распределены по основным медучреждениям Бухареста, Брашова, Констанцы, Тимишоары и других румынских городов.