Киев, , 10:00 — REGNUM Сообщения германской медиакомпании Deutsche Welle (DW) на тему того, что 26 января в ходе переговоров советников лидеров стран «нормандского формата» (Россия, Германия, Франция и Украина) будет согласована дата прямых переговоров Киева с представителями Донецкой и Луганской народных республик, опроверг 26 января руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

Андрей Ермак President.gov.ua

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«Позиция Украины, которую много раз высказывали на разных уровнях, остается неизменной, она отвечает украинским интересам. Никаких прямых переговоров с сепаратистами (так в Киеве называют руководство ЛНР и ДНР — ред.) не было и не будет, а подобные выдумки появляются благодаря манипуляторам, которые уже много раз пытались сделать «зраду» (измену — ред.) на ровном месте», — приводит его слова «РБК-Украина».

Также Ермак уточнил, что на данный момент нет определенной повестки дня для встречи в «нормандском формате» на уровне советников и добавил, что Киев в ходе них намерен провести обсуждение возобновления режима прекращения огня, гуманитарные вопросы, открытие пропускных пунктов и последующую работу в «нормандском формате».

При этом руководитель офиса украинского президента отметил, что право утверждения любых документов есть только у лидеров России, Германии, Франции и Украины, а встречи на уровне советников имеют только консультационный характер.

«Любые инсинуации или манипуляции — это инсинуации и манипуляции людей, заинтересованных в срыве переговоров», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь делегации Луганской Народной Республики (ЛНР) на переговорах по урегулированию конфликта Мария Ковшарь заявила, что реальная деэскалация ситуации у линии соприкосновения в Донбассе не нужна властям Украины.