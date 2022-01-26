Севастополь, 26 января, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В Севастополе 52 пациента госпитализированы в коронавирусные стационары, данные за сутки опубликовала 26 января пресс-служба правительства города. Для сравнения — накануне, 25 января, был госпитализирован 31 пациент с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

На данный момент в больницах города на лечении остаются находится 433 пациента, из них 361 — с подтвержденным COVID-19. Общее число коек в трёх городских стационарах остаётся прежним — 602.

Всего за минувшие сутки в Севастополе подтверждено 290 случаев заражения коронавирусом (279 — сутками ранее). С начала пандемии число ковид-пациентов составило 55 705 человек. Выздоровели из этого числа 51 478 пациентов.

Скончались за последние сутки шесть человек в возрасте от 53 лет до 81 года с подтверждённым заражением. Общее число жертв коронавирусной инфекции в Севастополе на утро 26 января составляет 1 946 человек.