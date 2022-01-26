Сорочинск, Оренбургская область, , 09:56 — REGNUM В городе Сорочинске Оренбургской области полицейские выявили факт особо крупного уклонения от уплаты налогов. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Уголовное дело

По данным ведомства, налоговое преступление совершено в 2018 — 2020 годы. Руководитель частной компании делал ложные декларационные отчеты. В них включались недостоверные сведения о суммах налоговых вычетов по сделкам с фирмами-«однодневками», связанными с приобретением горюче-смазочных материалов. Злоумышленник завысил налоговые вычеты, уклонившись тем самым от уплаты налога на добавленную стоимость в бюджет России на сумму более 18 млн рублей.

Подозреваемый оренбуржец находится под подпиской о невыезде. Фигуранту уголовного дела грозит до двух лет лишения свободы