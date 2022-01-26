Париж, , 09:55 — REGNUM Французская Полинезия отправит продовольствие, воду и одежду на острова Тонга, пострадавшие из-за извержения вулкана, сообщает Le Figaro.

Тонга European Space Agency

Миссии по оказанию помощи осложняются отказом властей Тонга связаться с экипажами, чтобы уберечь страну от влияния COVID-19.

Франция доставит в Тонга 120 цистерн с питьевой водой. Французская Полинезия также отправила 210 брезентов, предназначенных для защиты крыш домов. Правительство Франции призвало церкви и население пожертвовать жителям Тонга продукты питания и одежду.

Как сообщало ИА REGNUM, диалог в «нормандском формате» (Россия, Франция, Германия и Украина) обязательно должен быть сохранен.

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