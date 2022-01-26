Стокгольм, , 09:55 — REGNUM Шведская студия EA DICE не планирует создавать новую часть игровой франшизы Star Wars: Battlefront. Об этом 26 января сообщает издание Eurogamer.

Заставка компьютерной игры «Battlefront II»

Известно, что в ближайшее время EA DICE будет сфокусирована на развитии серии Battlefield — в частности, на исправлении ошибок после не слишком удачного релиза Battlefield 2042. А всеми играми по франшизе «Звёздные войны» будет заниматься Respawn Entertainment.

Ранее стало известно, что Respawn Entertainment уже работает над сиквелом игры Star Wars Jedi: Fallen Order. По сообщениям инсайдеров, релиз проекта может состояться уже в 2022 году.

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