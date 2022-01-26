Рига, 26 января, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Госдеп США разрешил Литве, Латвии и Эстонии поставлять американское оружие на Украину, такая информация была опубликована европейскими СМИ со ссылкой на информированные источники. Таллин осуществит поставку Киеву противоракет Javelin, Вильюс — ракет Stinger.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Страны Прибалтики на карте

В американском госдепартаменте подтвердили, что правительство США разрешило странам Прибалтики и Великобритании передать Украине американское военное оборудование, хранящиеся на складах. Также информация была озвучена министром обороны Латвии Артисом Пабриксом, но конкретный список оружия он предпочёл не обнародовать.

Глава латвийского минобороны выступил с осуждением «некоторых европейских стран, которые по разным причинам отказываются помогать» вооружать Украину. В Институте международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ отметили, что нет никаких сомнений, что он имел в виду Германию, так как Берлин открыто выражает недовольство позицией Вашингтона и Лондона, которые продолжают вооружать Киев. По мнению Бундестага, это приведёт к усилению напряженности и только осложнит переговорный процесс.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок не раз напоминала о историческом контексте — поставка Германией оружия, которое потом могут использовать для убийства русских, — немыслимый поступок для многих немцев.

Что касается Прибалтики, то по указанию Белого дома страны солидаризуются с коллаборационистами времен Второй мировой войны, которые сражались с Красной армией и партизанами на стороне нацистской армии. В российском обществе та война — незаживающая рана, а значит Кремль будет буквально вынужден принимать ответные меры на поставку прибалтийскими республиками оружия Украине. В Институте РУССТРАТ не стали исключать, что таким образом Вашингтон намерен резко милитаризировать регион, чтобы создать там плацдарм напряженности и вбить клин между Берлином и Москвой.

В Евросоюзе должны отчётливо понимать, что из Прибалтики делают троянского коня, который может привести к новой кровавой трагедии в Европе, считают аналитики.