Тулун, Иркутская область, 26 января, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Тулунским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области по факту гибели женщины и ребёнка на пожаре в Тулунеивозбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Пожар

По версии следствия, ЧП случилось накануне, 25 января, доме на улице Корчагина. На момент прибытия пожарных жилище было полностью охвачено огнём. В результате пожара погибла 38-летняя женщина и её 3-летний сын.

Следователями СК установлено, что ранее женщина была лишена родительских прав в отношении шести несовершеннолетних детей. По месту жительства она характеризовалась посредственно, состояла на профилактическом учете ОДН МО МВД России «Тулунский».

Сейчас проводятся необходимые следственные действия. Следователями также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области новый 2022 год начался с большого количества бытовых пожаров: на 12 января было зарегистрировано уже 192 пожара, погибли 13 человек, девять человек получили травмы.

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