Екатеринбург, 26 января, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Организаторы «Ночи музыки» назвали новую площадку шоукейс-фестиваля в Екатеринбурге, сообщают СМИ. Ранее мероприятие проходило в Ельцин центре.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыкальный фестиваль

В 2022 году фестиваль проведут в МТС Live Холл в «Екатеринбург-Экспо». По словам руководителя мероприятия Наталии Шмельковой, смена площадки не связана со скандалом, который устроил Вадим Самойлов во время концерта в Ельцин центре. Причиной же стала высокая аренда помещения, где мероприятие проходило в 2021 году.

На фестивале выступят музыканты от 18 до 35 лет. Из них выберут восемь победителей, которые получат денежные призы. Отметим, в 2022 году призовой фонд мероприятия составит пять млн рублей.

Напомним, во время проведения «Ночи музыки» в 2021 году разразился скандал. Основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов во время выступления нелицекприятно отозвался о Ельцин центре.