Москва, 26 января, 2022, 09:50 — ИА Регнум. В День российского студенчества, 25 января, Российское общество «Знание» провело всероссийский просветительский марафон «День студента со «Знанием». Одним из ключевых партнеров марафона выступила президентская платформа «Россия — страна возможностей». С презентацией проекта платформы по открытию в вузах страны центров оценки и развития компетенций выступили руководитель департамента методологии и оценки АНО «Россия — страна возможностей» Дмитрий Гужеля и его коллеги.

АНО «Россия — страна возможностей» Дмитрий Гужеля

АНО «Россия — страна возможностей» запустила особый, постоянный проект для студентов на базе университетов — центры оценки и развития управленческих компетенций. Сейчас вузы отлично готовят молодых специалистов по профессиональным навыкам, но работодатели говорят о том, что выпускникам не хватает именно надпрофессиональных, деловых компетенций, например, это лидерство, стрессоустойчивость, эмоциональный интеллект, коммуникативная грамотность и многие другие.

«Работодатели говорят о том, что им нужны умные, талантливые коммуникативные аналитики, способные достигать каких-то результатов. Многие молодые ребята, студенты хотят чего-то в жизни добиться, но не знают, как это сделать. Для того, чтобы сделать первый шаг, нужно для начала себя оценить, получить свой профиль и на основании этого профиля выстроить дальнейшее развитие», — отметил руководитель департамента методологии и оценки АНО «Россия — страна возможностей» Дмитрий Гужеля.

Департамент методологии и оценки АНО «Россия — страна возможностей» разработал набор тестов для наиболее полной диагностики компетенций студента. Тестирование проходит очно и дистанционно, не занимает много времени и позволяет получить свой уникальный профиль и сформировать индивидуальную траекторию развития. Все инструменты размещены на единой цифровой платформе rsv.ru. Там же формируется уникальное портфолио студента, где сохраняются все основные достижения, результаты диагностик и прохождения образовательных программ, индивидуальные и сводные отчеты. По выходу из университета студент получит вкладыш в диплом государственного образца с перечнем своих компетенций и откроет себе доступ к подходящим вакансиям, стажировкам, проектам.

По словам эксперта, главное качество сегодня — необходимость постоянно меняться, быть готовым к новому обучению и к новым профессиям. Самые необходимые компетенции для современного сотрудника: анализ и выработка решений, планирование и организация, коммуникация и влияние, ориентация на результат, критическое мышление, стрессоустойчивость, саморазвитие.

«Если в целом посмотреть на эти компетенции, нужны «делатели» — те люди, которые умеют что-то делать, которые четко ставят себе цель, понимают задачи и начинают двигаться вперед, развиваясь по этому пути. Российские работодатели говорят о том, что им нужны специалисты, которые умеют коммуницировать и сотрудничать, люди, которые умеют быть клиентоориентированными, особенно если речь идет про системные работы в офисе, с клиентами, те люди, которые четко умеют ставить себе цели и задачи, ориентироваться на результат. В свою очередь, студенты считают, что важно уметь анализировать информацию, сотрудничать, но ориентации на результат — то, чего максимально ждут работодатели, — нет. На это нужно обратить внимание», — рассказал Дмитрий Гужеля.

Для решения этой задачи платформа «Россия — страна возможностей» запустила проект по созданию центров оценки и развития компетенций на базе ведущих вузов страны. Работа центров состоит из 5 ключевых шагов:

Диагностика, оценка, анализ

Профиль и предложения по развитию

Развитие компетенций

Наставничество

Карьерные рекомендации, трудоустройство

«Получая результаты этих тестов, вы получаете ваш текущий срез. Плохих оценок в данном случае не бывает. Вы можете сравнить свой профиль с тем профилем, который нужен работодателю. Даже если ваш университет еще не вошел в эту программу, то осенью мы планируем существенно расширить список вузов», — добавил спикер.

Онлайн-трансляция просветительского марафона «День студента со «Знанием» доступна как на странице просветительской организации в социальной сети «ВКонтакте», так и на официальном сайте общества.