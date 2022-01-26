Проект центров оценки управленческих компетенций представлен студентам
Москва, 26 января, 2022, 09:50 — ИА Регнум. В День российского студенчества, 25 января, Российское общество «Знание» провело всероссийский просветительский марафон «День студента со «Знанием». Одним из ключевых партнеров марафона выступила президентская платформа «Россия — страна возможностей». С презентацией проекта платформы по открытию в вузах страны центров оценки и развития компетенций выступили руководитель департамента методологии и оценки АНО «Россия — страна возможностей» Дмитрий Гужеля и его коллеги.
АНО «Россия — страна возможностей» запустила особый, постоянный проект для студентов на базе университетов — центры оценки и развития управленческих компетенций. Сейчас вузы отлично готовят молодых специалистов по профессиональным навыкам, но работодатели говорят о том, что выпускникам не хватает именно надпрофессиональных, деловых компетенций, например, это лидерство, стрессоустойчивость, эмоциональный интеллект, коммуникативная грамотность и многие другие.
Департамент методологии и оценки АНО «Россия — страна возможностей» разработал набор тестов для наиболее полной диагностики компетенций студента. Тестирование проходит очно и дистанционно, не занимает много времени и позволяет получить свой уникальный профиль и сформировать индивидуальную траекторию развития. Все инструменты размещены на единой цифровой платформе rsv.ru. Там же формируется уникальное портфолио студента, где сохраняются все основные достижения, результаты диагностик и прохождения образовательных программ, индивидуальные и сводные отчеты. По выходу из университета студент получит вкладыш в диплом государственного образца с перечнем своих компетенций и откроет себе доступ к подходящим вакансиям, стажировкам, проектам.
По словам эксперта, главное качество сегодня — необходимость постоянно меняться, быть готовым к новому обучению и к новым профессиям. Самые необходимые компетенции для современного сотрудника: анализ и выработка решений, планирование и организация, коммуникация и влияние, ориентация на результат, критическое мышление, стрессоустойчивость, саморазвитие.
Для решения этой задачи платформа «Россия — страна возможностей» запустила проект по созданию центров оценки и развития компетенций на базе ведущих вузов страны. Работа центров состоит из 5 ключевых шагов:
- Диагностика, оценка, анализ
- Профиль и предложения по развитию
- Развитие компетенций
- Наставничество
- Карьерные рекомендации, трудоустройство
Онлайн-трансляция просветительского марафона «День студента со «Знанием» доступна как на странице просветительской организации в социальной сети «ВКонтакте», так и на официальном сайте общества.