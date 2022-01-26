Атланта, США, 26 января, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В возрасте 61 года умер накануне самец гориллы по кличке Оззи, который являлся самым старый самцом гориллы в мире. Об этом 26 января сообщает пресс-служба зоопарка Атланты.

Горилла

«Семья зоопарка Атланты с прискорбием сообщает об уходе из жизни в возрасте 61 года Оззи, самого старого самца гориллы в мире», — говорится в сообщении.

Также указывается, что умерший самец был третьим в списке долгожителей горилл и наиболее старым представителем этого рода приматов в зоопарке Атланты.

При этом отмечается, что причины смерти животного еще не установлены и добавляется, что на протяжении последнего времени Оззи потерял аппетит и испытывал слабость.

Отметим, горилла Оззи был последним из представителей первой популяции горилл, прибывших в Атланты в 80-х годах XX века.