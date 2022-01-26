Краснодар, , 09:48 — REGNUM Около 250 тыс. детей планируется принять в лагерях Краснодарского края в 2022 году, при этом 110 тыс. детей приедут из других российских регионов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации края 26 января.

Михаил Раков. Летний детский лагерь

«На Кубани детская оздоровительная кампания носит круглогодичный характер. Но именно летом к нам приезжает большее количество детей со всей страны. В этом году мы планируем принять около 250 тысяч ребят в стационарных лагерях, в том числе 110 тысяч из других субъектов России. Направим на это более 2 млрд рублей из краевого бюджета», — прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев.

Всего в регионе в 2022 году будет работать 100 стационарных лагерей, а также одна тысяча пришкольных с дневным пребыванием и 380 лагерей труда и отдыха.