Оренбург, 26 января, 2022, 09:48 — ИА Регнум. В Оренбурге мужчина укусил сотрудника полиции. Правоохранитель обращался за медицинской помощью. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

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Участковый уполномоченный полиции отправился в проблемную квартиру после тревожной жалобы. Прибыв на место, правоохранитель увидел пьяного 40-летнего мужчину. Ему предложили проехать в отдел полиции. Возле здания ведомства оренбуржец отказался выходить из служебного автомобиля. Когда участковый подошел к мужчине, тот стал вести себя неадекватно. Он упал на пол автомобиля и укусил полицейского за ногу. Сотрудник полиции обращался за помощью в медицинское учреждение.

По факту применения насилия к представителю власти в отношении задержанного следователем СУ СК возбуждено уголовное. Санкции статьи 318 УК РФ предусматривают до десяти лет лишения свободы.