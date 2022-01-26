Улан-Удэ, , 09:48 — REGNUM В Бурятии суд лишил граждан, состоящих на учёте в наркологическом диспансере, прав управления транспортом. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Водительское удостоверение

Ранее в ходе проверки выяснилось, что трое местных жителей, состоящих на учёте в Республиканском наркодиспансере, имели водительские права. Прокурор Советского района Улан-Удэ обратился в суд с иском о прекращения действия документов.

«Советским районным судом г. Улан-Удэ и Заиграевским районным судом требования прокурора удовлетворены», — отметили в надзорном ведомстве.

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