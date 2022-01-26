Екатеринбург, 26 января, 2022, 09:47 — ИА Регнум. В Екатеринбурге вынесли приговор жителю ХМАО-Югры. Его признали виновным в контрабанде лесоматериалов, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

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В феврале 2020 года мужчина организовал транспортировку лесоматериалов в Узбекистан и Азербайджан. Гражданин смог перевести в соседние государства материалы на сумму более 4,5 млн рублей.

Верх-Исетский районный суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. Кроме того, югорчанин выплатит штраф в размере 300 тысяч рублей.