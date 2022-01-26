Барнаул, 26 января, 2022, 09:47 — ИА Регнум. В Алтайском крае к длительному сроку лишения свободы приговорён педофил. Как сообщает старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону Людмила Рязанцева, в общей сложности от его действий и действий его сообщниц пострадал 21 ребенок.

Педофил

Следствием и судом установлено, что целых четыре года (с 2014 по 2018 год) 33-летний житель Барнаула заводил в соцсетях общение с девочками в возрасте от 11 до 16 лет, представляясь взрослой обеспеченной женщиной. Под предлогом выигрыша дорогостоящего смартфона либо денежного приза, мужчина давал «задания» детям, сначала безобидные, а затем заставлял девочек позировать перед камерой без одежды и совершать действия сексуального характера.

Данное видео он записывал на свой компьютер. Кроме того, он сам пересылал малолетним фото и видео развратного характера. После того, как несовершеннолетние пытались прекратить общение со злоумышленником, мужчина угрожал распространить изготовленную порнографическую продукцию среди их друзей и знакомых.

Также в рамках расследования уголовного дела была установлена причастность двух женщин к совершению преступлений сексуального характера в отношении малолетних. Так, в 2015 году злоумышленник познакомился с жительницей Московской области, которая имела финансовые трудности. Злоумышленник просил ее совершать развратные действия в отношении 6-летней дочери и также записывал все на видео.

Кроме того, в 2017 году за обещанное от мужчины денежное вознаграждение жительница Краснодарского края совершала противоправные действия в отношении своих дочерей 9 и 5 лет. Кроме того, узнав, что женщина работает в детском саду, мужчина уговорил ее снимать видео с несовершеннолетними воспитанниками, младшему из которых было 2 года, давая указания какие действия сексуального характера совершать.

Всего от преступных действий пострадал 21 ребенок, а следователями доказано 34 эпизода преступных деяний. По результатам психолого-психиатрической экспертизы у мужчины выявлено расстройство сексуального предпочтения в виде педофилии. В ходе предварительного следствия педофил своей вины не признал, однако следствием собраны достаточные доказательства его причастности к совершенным преступлениям.

Суд, приняв во внимание все доводы следствия, приговорил барнаульца к 19 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Так же за преступления в отношении детей суд приговорил жительницу Московской области к 5 годам, а жительницу Краснодарского края — к 12, 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года в Алтайском крае вынесен приговор 64-летнему местному жителю, обвинённому в сексуальном насилии в отношении двух маленьких девочек пяти и шести лет. Следствию удалось доказать, что в августе 2019 года мужчина, оставшись с детьми наедине, совершал насильственные действия сексуального характера.

Читайте также: Няня-педофил: житель Алтайского края развращал маленьких дочек